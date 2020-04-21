В Дубках полыхал «КамАЗ»

21 Апр 2020 2020-04-21T09:25:25+03:00

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Утром в понедельник, 20 апреля, в Саратовском районе горел «КамАЗ».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 05:17.

ЧП случилось в поселке Дубки. Предварительной причиной считается неисправность механизмов автомобиля. Площадь возгорания составила 10 кв. м. На тушение выезжали пять человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU