В Дубках полыхал «КамАЗ»
Площадь пожара составила 10 кв. м
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Утром в понедельник, 20 апреля, в Саратовском районе горел «КамАЗ».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 05:17.
ЧП случилось в поселке Дубки. Предварительной причиной считается неисправность механизмов автомобиля. Площадь возгорания составила 10 кв. м. На тушение выезжали пять человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU