В Энгельсе рецидивист украл с прилавка магазина ноутбук

21 Апр 2020 2020-04-21T08:56:53+03:00

На него завели уголовное дело

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Полиция раскрыла кражу из магазина на улице Горького в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 3 апреля в 10:35 кто-то унес с прилавка ноутбук марки DNS стоимостью 6 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 46-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU