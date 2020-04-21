В Энгельсе рецидивист украл с прилавка магазина ноутбук
На него завели уголовное дело
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Полиция раскрыла кражу из магазина на улице Горького в Энгельсе.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 3 апреля в 10:35 кто-то унес с прилавка ноутбук марки DNS стоимостью 6 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 46-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU