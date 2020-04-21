Опубликован вид благоустройства площади перед ДК «Россия» в Саратове
Сегодня, 21 апреля, мэр Саратова Михаил Исаев опубликовал в своем аккаунте соцсети Instagram вид благоустройства площади перед ДК «Россия» в Саратове.
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- Многих интересовало, какой станет территория 3-й Дачной после реконструкции. Показываю. Уже осенью площадь предстанет в новом виде. Здесь появится фонтан, зеленые зоны, лавочки, — уточнил мэр.
Он отметил, что сейчас ищут подрядчика для строительно-монтажных работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU