Опубликован вид благоустройства площади перед ДК «Россия» в Саратове

21 Апр 2020 2020-04-21T09:06:30+03:00

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Сегодня, 21 апреля, мэр Саратова Михаил Исаев опубликовал в своем аккаунте соцсети Instagram вид благоустройства площади перед ДК «Россия» в Саратове.

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- Многих интересовало, какой станет территория 3-й Дачной после реконструкции. Показываю. Уже осенью площадь предстанет в новом виде. Здесь появится фонтан, зеленые зоны, лавочки, — уточнил мэр.

Он отметил, что сейчас ищут подрядчика для строительно-монтажных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU