Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 21 апреля 2020 года выросло на 26 человек

21 Апр 2020 2020-04-21T10:37:15+03:00

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В Саратовской области лабораторно подтверждено еще 26 случаев коронавируса.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, таким образом количество заразившихся коронавирусом в регионе на 21 апреля 2020 года составило 168 случаев.

Напомним, в регионе на карантин закрыты Ершов и Балтайский район

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ИСТОЧНИК KP.RU