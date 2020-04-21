Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 21 апреля 2020 года выросло на 26 человек
Общее число случаев достигло
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В Саратовской области лабораторно подтверждено еще 26 случаев коронавируса.
Как сообщили в федеральном оперативном штабе, таким образом количество заразившихся коронавирусом в регионе на 21 апреля 2020 года составило 168 случаев.
Напомним, в регионе на карантин закрыты Ершов и Балтайский район
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ИСТОЧНИК KP.RU