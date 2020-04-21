В Энгельсе рецидивист отобрал у прохожего деньги
Полиция Энгельсского района раскрыла грабеж в отношении 42-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 16 апреля в 11:30 на него у магазина на улице Гоголя напал неизвестный и отобрал кошелек с 1,1 тыс. рублей и банковской картой.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 46-летний рецидивист, который успел все потратить и выкинуть платежное средство.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU