В Энгельсе рецидивист отобрал у прохожего деньги

21 Апр 2020 2020-04-21T08:44:33+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла грабеж в отношении 42-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 16 апреля в 11:30 на него у магазина на улице Гоголя напал неизвестный и отобрал кошелек с 1,1 тыс. рублей и банковской картой.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 46-летний рецидивист, который успел все потратить и выкинуть платежное средство.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU