Саратовские таможенники взыскали с нарушителей 62,9 млн рублей
За первые три месяца 2020 года саратовские таможенники возбудили 259 административных дел, наложено взысканий на 12,2 млн рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовской таможни, в федеральный бюджет передано 16,5 млн рублей от взыскания штрафов, в Росимущество — товаров на сумму 114 тыс. рублей.
По итогам проверок, в том числе по материалам 2019 года, взыскано 62,9 млн рублей.
Также возбуждено два уголовных дела, по причине предоставления в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и образовании организации через подставного человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU