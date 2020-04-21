Коронавирус в Саратове: известны меры поддержки для предпринимателей
Вчера, 20 апреля, на заседании комиссии по бюджетно-финансовым вопросам городской думы были одобрены меры поддержки предпринимателям, внесенные главой города Михаилом Исаевым.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, она коснется бизнесменов и организаций, которые работают в наиболее пострадавших из-за введения режима самоизоляции в сферах. Это бытовые услуги, предоставление мест для временного проживания, продуктов питания и напитков, торговля розничная бытовыми изделиями и товарами культурно-развлекательного назначения и другой продукцией в специализированных магазинах.
Также предложена отсрочка уплаты по договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города. При этом размер арендной платы не изменится.
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ИСТОЧНИК KP.RU