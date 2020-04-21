Самоизоляция в Саратове: школьники второй раз получили продуктовые наборы

21 Апр 2020 2020-04-21T08:18:27+03:00

Речь идет о тех, кому положено льготное питание

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Вчера, 20 апреля, саратовские школьники-льготники второй раз получили продуктовые наборы.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, детям дали яблочный сок, сахар, муку, подсолнечное масло, макароны и сладости, сухие завтраки. Таковы были пожелания самих родителей.

Председатель комитета по образованию администрации Саратова Лариса Ревуцкая сообщила, что роздано 27% от всех предназначенных наборов. Для передачи этой меры поддержки родителей приглашали к определенному времени, чтобы не было очередей, использовались средства защиты и дезинфекция.

Если дистанционное обучение продолжится, ребятам также будут выдавать продукты.

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ИСТОЧНИК KP.RU