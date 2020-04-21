В Энгельсе мужчину будут судить за утопленный пять лет назад труп

21 Апр 2020 2020-04-21T08:48:49+03:00

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В Энгельсе Саратовской области возбуждено и расследуется уголовное дело об укрывательстве особо тяжкого преступления.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 40-летний мужчина.

По версии следствия, он помог своему знакомому спрятать труп. Преступление было совершено ночью 6 января 2015 года. 25-летний гражданин у себя дома на улице Рыбная поссорился с 58-летним приятелем, убил его ударом ножа в спину.

После этого он вытащил труп на улицу и решил утопить в Волге. 8 января злоумышленник попросил помощи у 35-летнего знакомого. Тот согласился. Вдвоем они сделали прорубь во льду и сбросили тело в воду.

Впоследствии подозреваемый в укрывательстве трупа был задержан, ему предъявлено обвинение, свою вину он признал. Суд постановил отправить его под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU