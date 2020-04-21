В массовом ДТП в Татищевском районе пострадали три человека

21 Апр 2020 2020-04-21T08:20:23+03:00

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Вчера, 20 апреля, в 18:15 на 596-м км трассы, ведущей из Нижнего Новгорода в Саратов, в Татищевском районе 33-летний водитель Lada Vesta устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, мужчина выехал на встречную полосу и влетел в ВАЗ-21102 под управлением 22-летнего парня, а также в Mercedes с полуприцепом, который он хотел обогнать. За рулем последней машины был 49-летний гражданин.

В результате аварии водителя отечественного авто, как и его 36-летнего пассажира, осмотрели и отпустили, назначив лечение на дому. В больницу отправили 34-летнего гражданина, который ехал в ВАЗе.

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ИСТОЧНИК KP.RU