Во вторник в Саратове ожидается ливень, гроза и порывистый ветер
В Саратове и по области во вторник, 21 апреля, ожидается пасмурная погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу синоптиков областного Гидрометцентра, будут идти сильные дожди. Местами даже возможен мокрый снег. Уровень осадков может достигнуть 15-49 мм в районах.
Утром опустится сильный туман. Днем возможна гроза.
Ветер восточный с переходом на западный, порывистый, может достигать 15-20 м/с.
Будет прохладно, всего +3...+8 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU