Во вторник в Саратове ожидается ливень, гроза и порывистый ветер

21 Апр 2020 2020-04-21T08:17:28+03:00

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В Саратове и по области во вторник, 21 апреля, ожидается пасмурная погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу синоптиков областного Гидрометцентра, будут идти сильные дожди. Местами даже возможен мокрый снег. Уровень осадков может достигнуть 15-49 мм в районах.

Утром опустится сильный туман. Днем возможна гроза.

Ветер восточный с переходом на западный, порывистый, может достигать 15-20 м/с.

Будет прохладно, всего +3...+8 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU