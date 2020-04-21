Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 21 апреля 2020 года: прирост составил 28 человек

21 Апр 2020 2020-04-21T08:14:54+03:00

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 21 апреля 2020 года составило 142 человека

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Первый рабочий день этой недели принес еще 28 подтвержденных диагнозов на COVID-19 в Саратовской области.

По данным оперативного штаба, количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 21 апреля 2020 года составило 142 человека.

Большая часть из них мужчины — 77 человек. Известно о пяти случаях среди детей.

География распространения охватывает почти половину региона. Большинство случаев заражения — в Саратове, Ершовском, Татищевском и Балаковском районах.

Выздоровело уже 19 человек — прирост за сутки составил двоих выписавшихся. В стационарах продолжают лечение 89 человек, из которых двое на аппарате ИВЛ. Еще 30 лечатся дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU