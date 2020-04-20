Александр Стрелюхин о пропускном режиме: если будут постоянно ездить на дачи, то можем ввести пропуска и на автомобили

20 Апр 2020 2020-04-20T18:56:01+03:00

Председатель правительства потребовал тотального контроля за въезжающими из других регионов

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Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин потребовал ужесточить меры к прибывающим в регион гражданам, а также к нарушителям самоизоляции.

Об этом он заявил на очередном заседании оперативного штаба 20 апреля.

Стрелюхин отметил, что индекс самоизоляции в Саратове весьма мал — порядка 2,7. Это с учетом того, что был введен пропускной режим.

- Предупреждения пошли, дальше наступают наказания, — заявил он, обращаясь к начальнику отдела миграции ГУ МВД региона Алексею Зелепукину.

Стрелюхин призвал в полной мере применять санкции, предусмотренные Кодексом от административных правонарушениях.

Также он напомнил, что пропуска выданы практически всем, кто имел на них право, и призвал контролировать, чтобы никто ими не спекулировал. Он подчеркнул в очередной раз, что ездить на дачу без пропуска можно.

- Пусть едут на дачи, только не курсируют туда по 20 раз. В противном случае придется разрабатывать схему пропусков еще и на автомобили. Я думаю, до этого доходить не надо, — пригрозил председатель правительства.

Что касается посещений поликлиник для хронических больных, которым надо регулярно сдавать анализы или выполнять медицинские процедуры. Это все делать можно, если есть направление к врачу, ведь от этого зависит здоровье и жизнь людей.

Также нет запрета на въезд и выезд из области.

- Но нужен тотальный контроль за передвижениями, — подчеркнул Александр Стрелюхин.

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ИСТОЧНИК KP.RU