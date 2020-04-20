Максим Самсонов возглавил рабочую группу гордумы по разработке мер поддержки бизнеса и населения в условиях распространения коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T17:54:01+03:00

Такое решение было принято на заседании в Саратовской городской Думе

Изменить размер текста: A A

На состоявшемся сегодня в Саратовской городской Думе заседании постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам было заявлено о необходимости продолжить разработку мер поддержки для пострадавших от ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

Депутаты приняли решение создании рабочей группы с целью выработки антикризисным мер поддержки населения и бизнеса в муниципальном образовании «Город Саратов» в условиях пандемии COVID-19, руководителем которой избран депутат от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Максим Самсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU