На строительство инфекционного центра в Саратове собрали 20 млн рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T17:30:10+03:00

На объекте уже началась вертикальная планировка

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На строительство инфекционного центра в Саратове поступило более 20 млн рублей. Об этом было заявлено сегодня, 20 апреля, на заседании оперштаба по противодействию распространения коронавируса в области.

- Средства идут от предприятий, организаций, частных лиц. Мы готовы приступить к работе, — сообщил председатель правительства — вице-губернатор Александр Стрелюхин.

По его словам, на объекте уже началась вертикальная планировка, поступила первая арматурная сталь. Также выданы чертежи на фундаментальную плиту.

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ИСТОЧНИК KP.RU