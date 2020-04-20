На строительство инфекционного центра в Саратове собрали 20 млн рублей
На строительство инфекционного центра в Саратове поступило более 20 млн рублей. Об этом было заявлено сегодня, 20 апреля, на заседании оперштаба по противодействию распространения коронавируса в области.
- Средства идут от предприятий, организаций, частных лиц. Мы готовы приступить к работе, — сообщил председатель правительства — вице-губернатор Александр Стрелюхин.
По его словам, на объекте уже началась вертикальная планировка, поступила первая арматурная сталь. Также выданы чертежи на фундаментальную плиту.
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ИСТОЧНИК KP.RU