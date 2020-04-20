2020-04-20T17:32:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовскую область прибудут 13 граждан из Вьетнама

Они поедут через Москву
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовскую область ожидается прибытие 13 граждан из Вьетнама.

- Они поедут через Москву, а в Саратов прибудут кто на автомобилях, кто на поезде. Всех надо контролировать, отслеживать, взять у них анализы, — заявил сегодня, 20 апреля, на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в регионе председатель правительства Александр Стрелюхин.

Он отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом только идет вверх. Больше всего заболевших — в Москве, «поэтому для нас очень актуально отслеживание тех, кто приезжает из других регионов».

Также он поручил правоохранителям отслеживать все прибывающие в область автомобили. С поездами аналогичная ситуация — Стрелюхин отметил, что нужно знать откуда прибыли пассажиры, где побывали и измерить им температуру.

Председатель правительства области подчеркнуто поручил Роспотребнадзору завтра проверить это — измеряют ли температуру, так как, по его словам, к нему поступила информация, что это не выполняется.

География распространения коронавируса

География распространения коронавируса

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Стрелюхин о пропускном режиме: если будут постоянно ездить на дачи, то можем ввести пропуска и на автомобили
Максим Самсонов возглавил рабочую группу гордумы по разработке мер поддержки бизнеса и населения в условиях распространения коронавируса
На строительство инфекционного центра в Саратове собрали 20 млн рублей
В Саратовскую область прибудут 13 граждан из Вьетнама
В Балтайском районе вводится карантин из-за коронавируса
Банк «Открытие» готов ответить на вопросы читателей сайта
В поисках женщины мужчина расстрелял знакомого в Саратове
Детский экоцентр в Саратове продолжил работать в период самоизоляции и попал под суд
В администрации рассказали, как живет закрытый на карантин Ершов
Саратовская область: «Ростелеком» охватил оптикой 3000 коттеджей в Энгельсе
Татьяна Голикова: темпы роста заболеваемости коронавирусом в регионах на 2-3 недели отстают от Москвы
Подведены итоги операции «Нетрезвый водитель» в Саратове
Коронавирус в Саратовской области: проездные продлили до 31 октября
Саратовская фабрика «Мария» вошла в число лучших работодателей России
В Саратове стали ремонтировать больше тротуаров
Самоизоляция в Саратове: 93,2% школьников учатся дистанционно
Ветеранов, героев труда и тружеников тыла поздравили с праздником Светлой Пасхи
Начальник похоронного бюро в Балакове не закрыл кладбище и получил штраф
В Ленинском районе столкнулись «десятка» и мотоцикл
В Энгельсском районе рыбак вплавь ушел от полиции
Перевозчику из Балакова запретили работать из-за отсутствия масок и антисептиков в автобусах
Руководство Роспотребнадзора о сроках прохождения пика заболеваемости коронавирусом в Саратове: Сами бы хотели знать
Мужчины с пистолетом ограбили хозяина комнаты в общежитии на Крымской
Станислав Шувалов о росте числа заболевших коронавирусом в Саратове: Пообщались граждане между собой неделю назад
Володин о помощи обманутым дольщикам: До конца доведем взятое на себя