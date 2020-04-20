В Саратовскую область прибудут 13 граждан из Вьетнама

20 Апр 2020 2020-04-20T17:32:11+03:00

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В Саратовскую область ожидается прибытие 13 граждан из Вьетнама.

- Они поедут через Москву, а в Саратов прибудут кто на автомобилях, кто на поезде. Всех надо контролировать, отслеживать, взять у них анализы, — заявил сегодня, 20 апреля, на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в регионе председатель правительства Александр Стрелюхин.

Он отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом только идет вверх. Больше всего заболевших — в Москве, «поэтому для нас очень актуально отслеживание тех, кто приезжает из других регионов».

Также он поручил правоохранителям отслеживать все прибывающие в область автомобили. С поездами аналогичная ситуация — Стрелюхин отметил, что нужно знать откуда прибыли пассажиры, где побывали и измерить им температуру.

Председатель правительства области подчеркнуто поручил Роспотребнадзору завтра проверить это — измеряют ли температуру, так как, по его словам, к нему поступила информация, что это не выполняется.

География распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU