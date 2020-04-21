В Саратове росгвардейцы задержали грабителя
19 апреля сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего мужчину, который ограбил магазин на 2-м Московском проезде в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, персонал универмага пытался поймать его, но злоумышленник скрылся.
Росгвардейцы посмотрели камеры видеонаблюдения и установили личность похитителя. В этот же день его задержали и передали полиции.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU