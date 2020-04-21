В Саратове росгвардейцы задержали грабителя

21 Апр 2020 2020-04-21T08:00:51+03:00

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19 апреля сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего мужчину, который ограбил магазин на 2-м Московском проезде в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, персонал универмага пытался поймать его, но злоумышленник скрылся.

Росгвардейцы посмотрели камеры видеонаблюдения и установили личность похитителя. В этот же день его задержали и передали полиции.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU