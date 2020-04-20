В поисках женщины мужчина расстрелял знакомого в Саратове

20 Апр 2020 2020-04-20T16:06:38+03:00

Сначала он разбудил выстрелом из пистолета, а потом убил

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В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый по делу — 62-летний мужчина.

Следствие считает, что вечером 18 апреля гражданин отправился искать бывшую сожительницу, чтобы отнять похищенный ею телефон. Он пришел домой к своему знакомому на улицу Черниговская, подозревая, что женщина находится именно там. При этом он заранее вооружился самодельным пневматическим пистолетом.

Однако дамы там не оказалось, а знакомый спал. Чтобы разбудить его, незваный гость один раз выстрелил в стену, а затем еще два раза в голову пострадавшего. Раненый мужчина скончался на месте.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU