В поисках женщины мужчина расстрелял знакомого в Саратове
В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый по делу — 62-летний мужчина.
Следствие считает, что вечером 18 апреля гражданин отправился искать бывшую сожительницу, чтобы отнять похищенный ею телефон. Он пришел домой к своему знакомому на улицу Черниговская, подозревая, что женщина находится именно там. При этом он заранее вооружился самодельным пневматическим пистолетом.
Однако дамы там не оказалось, а знакомый спал. Чтобы разбудить его, незваный гость один раз выстрелил в стену, а затем еще два раза в голову пострадавшего. Раненый мужчина скончался на месте.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU