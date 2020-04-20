2020-04-20T16:00:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Детский экоцентр в Саратове продолжил работать в период самоизоляции и попал под суд

Деятельность организации приостановили на два месяца
Ольга Симонова
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Сегодня, 20 апреля, Октябрьский районный суд Саратова приостановил деятельность детского развивающего экоцентра «Детская лига», работающего в период самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

- Было рассмотрено дело в отношении ООО «Сапфир». Проверка 13 апреля установила, что организация осуществляла дневной уход за детьми, но при этом не входила в список детсадов с дежурными группами, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда.

Деятельность детского центра приостановили на 60 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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