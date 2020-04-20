В администрации рассказали, как живет закрытый на карантин Ершов

20 Апр 2020 2020-04-20T16:02:12+03:00

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Чиновники рассказали, как проходит карантин в Ершове.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Ершовского района, въезд и выезд в город закрыты, на основных въездах организовано четыре блок-поста, второстепенные перекрыты блоками и бордюрным камнем.

Продукты привозят по спецпропускам, в восьми сельских поселениях работают 85 магазинов. Филиал почты работает в прежнем режиме.

Для водителей работают три АЗС, столько же — на федеральной трассе в черте района.

В аптеках есть лекарства в полном объеме, препараты онкобольным и диабетикам приносят медработники.

На сельских территориях действуют 20 ФАПов, шесть врачебных амбулаторий и десять аптек.

Пропуска получили 6 530 местных работников. Документы не отменены на период карантина, но работают только «критически важные» предприятия.

В администрации работает горячая линия по телефону 5-26-26, круглосуточно работает горячая линия ЕДДС по телефону 5-30-97.

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ИСТОЧНИК KP.RU