2020-04-20T15:31:13+03:00
Общество

Саратовская область: «Ростелеком» охватил оптикой 3000 коттеджей в Энгельсе

Екатерина Семенова
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С начала года «Ростелеком» протянул 50 км оптических линий связи в микрорайонах индивидуальной застройки в Энгельсе Саратовской области. Возможность подключить цифровые сервисы получили жители 3 тысяч коттеджей, расположенных на улицах Московской, Веселой, Партизанской, Новоузенской, Южной, Овражной, Суворова, Мичурина, на Кольцевом и Красноармейском проездах, в частном секторе возле центрального рынка и озера Банное, в поселках Дачный и Рыковка.

Домовладельцы могут подключить интернет на скорости до 200 Мбит/с, обеспечить покрытие Wi-Fi по всему дому и смотреть «Интерактивное телевидение Wink».

- Интернетом от «Ростелекома» пользуюсь давно. Как только появилась возможность, переключился на оптику. Мы с супругой работаем удаленно. Качество сервисов не подводит, — отметил житель Энгельса Александр Попов.

- Сейчас доступ к онлайн-сервисам важен для всех, кто работает и учится удаленно. Чтобы поддержать наших клиентов, мы повысили скорость передачи данных до максимально возможной. Теперь смотреть хорошее кино, готовиться к экзаменам, заниматься спортом и посещать музеи можно не выходя из дома, — уверена Светлана Порошина, директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

В видеосервисе Wink открыт бесплатный доступ к обширной коллекции фильмов и сериалов, тематическим подборкам с фитнес-тренировками, кулинарными курсами, уроками школьной программы, а также к лучшим телеканалам о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, «Театр», Museum, iConcerts).

Подробнее о подключении услуг связи в районах малоэтажной застройки Саратовской области можно узнать по телефону 8 800 1000 800.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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