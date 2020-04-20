Татьяна Голикова: темпы роста заболеваемости коронавирусом в регионах на 2-3 недели отстают от Москвы
Голикова: Регионы отстают от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели.
Темпы роста заболеваемости коронавирусом в регионах России отстают от Москвы и Московской области на 2-3 недели.
Об этом сегодня, 20 апреля, доложила на совещании с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер правительства Татьяна Голикова. Она отметила, что ситуация в других регионах находится под пристальным вниманием.
Напомним, за сегодня в Москве зарегистрировано 2 026 случаев, в Московской области — 578. В Саратовской — 28.
На брифинге в министерстве здравоохранения сегодня первый замминистра Станислав Шувалов подчеркнул, что случаи, которые выявляются сейчас, — результат гуляний и дружеского общения неделю назад.
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ИСТОЧНИК KP.RU