Татьяна Голикова: темпы роста заболеваемости коронавирусом в регионах на 2-3 недели отстают от Москвы

20 Апр 2020 2020-04-20T15:32:13+03:00

Голикова: Регионы отстают от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели.

Правительство России пристально следит за развитием ситуации в провинции

Изменить размер текста: A A

Темпы роста заболеваемости коронавирусом в регионах России отстают от Москвы и Московской области на 2-3 недели.

Об этом сегодня, 20 апреля, доложила на совещании с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер правительства Татьяна Голикова. Она отметила, что ситуация в других регионах находится под пристальным вниманием.

Напомним, за сегодня в Москве зарегистрировано 2 026 случаев, в Московской области — 578. В Саратовской — 28.

На брифинге в министерстве здравоохранения сегодня первый замминистра Станислав Шувалов подчеркнул, что случаи, которые выявляются сейчас, — результат гуляний и дружеского общения неделю назад.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU