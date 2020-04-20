Подведены итоги операции «Нетрезвый водитель» в Саратове
Рейд длился два дня
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Вечером и ночью 17 и 18 апреля в Саратове инспекторы ГИБДД ловили пьяных водителей.
Как рассказали «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города, за это время выявили десять человек, которые сели за руль подшофе, семеро не захотели проходить медицинское освидетельствование.
Выяснилось, что один гражданин на момент задержания был лишен прав.
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ИСТОЧНИК KP.RU