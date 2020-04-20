Коронавирус в Саратовской области: проездные продлили до 31 октября

20 Апр 2020 2020-04-20T15:31:15+03:00

В случае конфликтов с кондукторами и водителями можно будет жаловаться на горячую линию

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Министерство соцразвития Саратовской области сообщает, что приобретенные во время ограничительных мероприятий из-за коронавируса проездные продлили до 31 октября.

По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», отрывные талоны на поездки, не использованные в течение месяца с марта по сентябрь 2020 года, можно потратить потом, но не позднее конца октября. Нужно показывать документ, подтверждающий право на льготу.

Перевозчикам сообщат об этом. Если водители или кондукторы будут себя неправомерно вести, можно пожаловаться на горячую линию МКУ «Транспортное управление»: 8 (8452)28-69-48 или министерства транспорта и дорожного хозяйства области: 8 (8452)24-02-40.

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ИСТОЧНИК KP.RU