2020-04-20T15:04:49+03:00
Общество

Саратовская фабрика «Мария» вошла в число лучших работодателей России

Рейтинг был составлен за 2019 год
Екатерина Семенова
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Компания "Мария" известна каждому саратовцуКомпания "Мария" известна каждому саратовцу
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Саратовское предприятие вошло в число лучших работодателей России по итогам 2019 года.

Рейтинг был составлен экспертами компании HeadHunter.

Речь идет о компании «Мария», которая заняла 232 место. Это единственный представитель региона в рейтинге. На первых позициях такие гиганты рынка, как «Газпром», «Росатом», Сбербанк и другие.

При составлении рейтинга аналитики учитывали такие факторы, как: отзывы кандидатов на вакансии и выбор конкретной организации, уровень вовлеченности сотрудников в работу компании и экспертная оценка эффективности работы HR-департаментов компаний.

По итогам каждая вошедшая в рейтинг компания получила сертификат.

Сертификат получило каждое предприятие в рейтинге

Сертификат получило каждое предприятие в рейтинге

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ИСТОЧНИК KP.RU

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