В Саратове стали ремонтировать больше тротуаров

20 Апр 2020 2020-04-20T15:26:51+03:00

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В Саратове две недели назад начали масштабные работы по ремонту тротуаров, их чинят гораздо больше, чем раньше.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в бюджет города благодаря председателю Госдумы Вячеславу Володину на эти цели поступило 500 млн рублей. Это первый этап реализации большого проекта, который рассчитан на три года.

Сейчас задействовано 240 работников и 82 единицы техники. Тротуары делают на 46 участках во всех районах города. Идет установка бордюров, укладка щебеночного основания, асфальта. На новых территориях рабочие снимают покрытие и увозят мусор.

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ИСТОЧНИК KP.RU