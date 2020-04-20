Самоизоляция в Саратове: 93,2% школьников учатся дистанционно

20 Апр 2020 2020-04-20T14:47:22+03:00

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На самоизоляции знания дистанционно получают 93,2 % школьников Саратова, 6,8% ребят работают с педагогами по телефону.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, для преодоления технических трудностей 6,4% педагогов школы предоставили компьютеры и ноутбука, а для 0,5% учителей подключили интернет.

Для преподавателей проводили обучающие семинары на тему использования Google и Moodle платформ при организации обучения в условиях самоизоляции. Своим опытом поделились учителя из других городов.

Школьники могут получать знания на федеральных образовательных платформах: «Учи.ру», «Яндекс.учебник», «ЯКласс», «Российская электронная школа», Skype, FreeConference, «Билет в будущее», Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «Урок цифры». А еще телеуроки в рамках проекта «Моя школа в online».

Учителя обмениваются информацией и проверяют выполнение заданий через систему «Дневник.ру», а также электронную почту и мессенджеры. Проходят консультации, график которых размещен на сайтах образовательных учреждений. В том числе и для подготовки к ЕГЭ.

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ИСТОЧНИК KP.RU