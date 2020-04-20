Ветеранов, героев труда и тружеников тыла поздравили с праздником Светлой Пасхи

20 Апр 2020 2020-04-20T15:17:39+03:00

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Ветеранов Великой Отечественной войны, героев труда и тружеников тыла из Заводского района Саратова поздравили с праздником Светлой Пасхи. Им были переданы продуктовый набор, кулич, специальный выпуск газеты «Комсомольская правда», посвященный борьбе с коронавирусом в нашей стране, и многоразовая маска.

Соблюдая все меры предосторожности в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, такой знак внимания представителям старшего поколения оказали депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская, президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца» Алла Фетисова и председатель Ассоциации приемных семей Саратовской области Елена Кичаева.

Депутат передала продуктовые наборы и кулич

Среди тех, кого поздравили с праздником, была ветеран медицинской службы Великой Отечественной войны Валентина Ивановна Сосна. Во время войны она работала в военном госпитале в Заводском районе Саратова. Является председателем первичной ветеранской организации медиков «МСЧ СПЗ». Имеет награды за Победу, юбилейные медали, также была награждена знаком «Отличник здравоохранения» и почетными грамотами министерства.

Пасхальные угощения также были переданы ветерану Петру Васильевичу Алексееву, вывезенной в годы войны из блокадного Ленинграда Валентине Ивановне Ярофеевой, ветеранам труда Людмиле Александровне Уметчиковой и Нине Петровне Малаховой.

Ветераны получили спецвыпуск газеты "Комсомольская правда"

- Сейчас, в режиме самоизоляции, очень хочется, чтобы праздник Пасхи Христовой был по-настоящему светлым и радостным для тех, кто является святыми для каждого из нас людьми – ветеранов, — отметила на своей личной странице в социальной сети Instagram Юлия Литневская.

Она добавила, что на собственноручно изготовленных медицинских масках Елена Кичаева вышила: «Спасибо за Победу». Ветераны благодарили за то, что их не забывают, и, как всегда, осыпали добрыми пожеланиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU