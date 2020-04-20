Начальник похоронного бюро в Балакове не закрыл кладбище и получил штраф

20 Апр 2020 2020-04-20T14:32:16+03:00

Несмотря на постановление правительства, вход был открыт

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В Балаковском районе начальника бюро заказов МБСПУ «Комбинат благоустройства» оштрафовали за открытый вход на кладбище в период распространения коронавируса.

- Синявин 11 апреля с 08:00 до 16:00 не ограничил вход и въезд на кладбище №3 в селе Ивановка, несмотря на постановление правительства Саратовской области, по которому посещение гражданами кладбищ ограничивается, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Балаковского райсуда.

Мужчине 16 апреля назначили административный штраф в 10 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU