Начальник похоронного бюро в Балакове не закрыл кладбище и получил штраф
В Балаковском районе начальника бюро заказов МБСПУ «Комбинат благоустройства» оштрафовали за открытый вход на кладбище в период распространения коронавируса.
- Синявин 11 апреля с 08:00 до 16:00 не ограничил вход и въезд на кладбище №3 в селе Ивановка, несмотря на постановление правительства Саратовской области, по которому посещение гражданами кладбищ ограничивается, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Балаковского райсуда.
Мужчине 16 апреля назначили административный штраф в 10 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU