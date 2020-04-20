В Ленинском районе столкнулись «десятка» и мотоцикл
Сейчас байкера осматривает скорая помощь
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На перекрестке Шехурдина и Ипподромной в Ленинском районе Саратова сегодня, 20 апреля, произошла авария с участием мототранспорта.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, ДТП случилось в 14:40 напротив дома №27в по улице Шехурдина. Столкнулись ВАЗ-2110 и мотоцикл.
Сейчас байкера осматривает скорая помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU