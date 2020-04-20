В Энгельсском районе рыбак вплавь ушел от полиции

20 Апр 2020 2020-04-20T14:19:11+03:00

Мужчина вылез из воды на остров

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Сегодня, 20 апреля, сотрудники облспаса, ГИМС, полиции и медики скорой помощи выехали на реку Каюковку в Энгельсском районе.

По данным портала «ЧП-Саратов», они прибыли на помощь мужчине, который тонул.

Им оказался дайвер, ловящий рыбу. На неожиданное появление экстренных служб и предложение выйти на берег гражданин отреагировал необычно — скрылся под водой, доплыл до острова и только там вылез на сушу, после чего ушел в неизвестном направлении.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU