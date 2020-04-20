Перевозчику из Балакова запретили работать из-за отсутствия масок и антисептиков в автобусах

20 Апр 2020 2020-04-20T13:31:20+03:00

После рейсов транспорт не дезинфицировали, коврик у водителя и занавески не мыли

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В Балакове суд приостановил деятельность предприятия, которое выпустило автобусы с санитарными нарушениями в период распространения коронавируса.

- ИП Захарова Ю.Г. выпустила два автобуса маршрута №5, где у водителей было всего по одной маске, не было антисептиков для рук. После рейсов автобусы не дезинфицировали, коврик у водителя и занавески не мыли, а на поручнях и сиденьях был слой были, — сообщили «КП-Саратов» в Балаковском райсуде.

Предпринимательнице 16 апреля назначили административное наказание — ей запретили эксплуатировать автобусы 20 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU