Перевозчику из Балакова запретили работать из-за отсутствия масок и антисептиков в автобусах
В Балакове суд приостановил деятельность предприятия, которое выпустило автобусы с санитарными нарушениями в период распространения коронавируса.
- ИП Захарова Ю.Г. выпустила два автобуса маршрута №5, где у водителей было всего по одной маске, не было антисептиков для рук. После рейсов автобусы не дезинфицировали, коврик у водителя и занавески не мыли, а на поручнях и сиденьях был слой были, — сообщили «КП-Саратов» в Балаковском райсуде.
Предпринимательнице 16 апреля назначили административное наказание — ей запретили эксплуатировать автобусы 20 суток.
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ИСТОЧНИК KP.RU