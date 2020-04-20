2020-04-20T12:55:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Руководство Роспотребнадзора о сроках прохождения пика заболеваемости коронавирусом в Саратове: Сами бы хотели знать

Необходимо продолжать самоизоляцию столько, сколько потребуется
Екатерина Семенова
Поделиться:
Надежда МатвееваНадежда МатвееваФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Заместитель руководителя саратовского Роспотребнадзора Надежда Матвеева в ходе очередного брифинга в Минздраве 20 апреля ответила про сроки прохождения пика заболеваемости.

- Сегодня утром слушала разные каналы в надежде самой узнать ответ на этот вопрос. Но не получила его. Разные оценки возможного пика. Поэтому пока надо продолжать делать то, что делаем — выявлять больных, изолировать контактных и доносить до граждан необходимость самоизоляции, — высказалась Надежда Матвеева

Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов отметил, что сегодня, 20 апреля, в Москве количество заболевших меньше, чем накануне. Снова призывы от властей, чтобы граждане не обнадеживались и продолжали соблюдать самоизоляцию.

География распространения коронавируса

География распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк «Открытие» готов ответить на вопросы читателей сайта
В поисках женщины мужчина расстрелял знакомого в Саратове
Детский экоцентр в Саратове продолжил работать в период самоизоляции и попал под суд
В администрации рассказали, как живет закрытый на карантин Ершов
Саратовская область: «Ростелеком» охватил оптикой 3000 коттеджей в Энгельсе
Татьяна Голикова: темпы роста заболеваемости коронавирусом в регионах на 2-3 недели отстают от Москвы
Подведены итоги операции «Нетрезвый водитель» в Саратове
Коронавирус в Саратовской области: проездные продлили до 31 октября
Саратовская фабрика «Мария» вошла в число лучших работодателей России
В Саратове стали ремонтировать больше тротуаров
Самоизоляция в Саратове: 93,2% школьников учатся дистанционно
Ветеранов, героев труда и тружеников тыла поздравили с праздником Светлой Пасхи
Начальник похоронного бюро в Балакове не закрыл кладбище и получил штраф
В Ленинском районе столкнулись «десятка» и мотоцикл
В Энгельсском районе рыбак вплавь ушел от полиции
Перевозчику из Балакова запретили работать из-за отсутствия масок и антисептиков в автобусах
Руководство Роспотребнадзора о сроках прохождения пика заболеваемости коронавирусом в Саратове: Сами бы хотели знать
Мужчины с пистолетом ограбили хозяина комнаты в общежитии на Крымской
Станислав Шувалов о росте числа заболевших коронавирусом в Саратове: Пообщались граждане между собой неделю назад
Володин о помощи обманутым дольщикам: До конца доведем взятое на себя