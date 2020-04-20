Руководство Роспотребнадзора о сроках прохождения пика заболеваемости коронавирусом в Саратове: Сами бы хотели знать
Заместитель руководителя саратовского Роспотребнадзора Надежда Матвеева в ходе очередного брифинга в Минздраве 20 апреля ответила про сроки прохождения пика заболеваемости.
- Сегодня утром слушала разные каналы в надежде самой узнать ответ на этот вопрос. Но не получила его. Разные оценки возможного пика. Поэтому пока надо продолжать делать то, что делаем — выявлять больных, изолировать контактных и доносить до граждан необходимость самоизоляции, — высказалась Надежда Матвеева
Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов отметил, что сегодня, 20 апреля, в Москве количество заболевших меньше, чем накануне. Снова призывы от властей, чтобы граждане не обнадеживались и продолжали соблюдать самоизоляцию.
География распространения коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU