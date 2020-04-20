Мужчины с пистолетом ограбили хозяина комнаты в общежитии на Крымской

20 Апр 2020 2020-04-20T12:35:21+03:00

Росгвардейцы задержали их по горячим следам

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В Заводском районе Саратове росгвардейцы задержали подозреваемых в разбое.

- Предполагается, что двое ранее неоднократно судимых мужчин ночью проникли в комнату общежития на улице Крымская и, угрожая предметом, похожим на пистолет, избили хозяина. После они ограбили его и ушли, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии.

Правоохранители получили сигнал о происшествии и по горячим следам поймали злоумышленников.

Следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия похищенное имущество и орудие преступления. Потерпевший опознал нападавших, в отношении них возбудили дело и заключили под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU