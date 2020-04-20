Мужчины с пистолетом ограбили хозяина комнаты в общежитии на Крымской
В Заводском районе Саратове росгвардейцы задержали подозреваемых в разбое.
- Предполагается, что двое ранее неоднократно судимых мужчин ночью проникли в комнату общежития на улице Крымская и, угрожая предметом, похожим на пистолет, избили хозяина. После они ограбили его и ушли, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии.
Правоохранители получили сигнал о происшествии и по горячим следам поймали злоумышленников.
Следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия похищенное имущество и орудие преступления. Потерпевший опознал нападавших, в отношении них возбудили дело и заключили под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU