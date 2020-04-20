Станислав Шувалов о росте числа заболевших коронавирусом в Саратове: Пообщались граждане между собой неделю назад

20 Апр 2020 2020-04-20T12:53:36+03:00

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Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в регионе

- Сейчас рост заболеваемости — это результат недельной давности по общению между собой. Самоизоляция у граждан остается слишком низкой.

Станислав Шувалов прокомментировал состояние тех пациентов, что госпитализированы в стационары.

— Двое на ИВЛ, десять человек на кислородной поддержке, остальные либо в удовлетворительном состоянии, либо близко к этому.

При этом те десять человек, которые госпитализированы в Саратове с тяжелой пневмонией, не все заражены коронавирусом. Он подтвердился только у двоих из них.

География распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU