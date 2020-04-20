Станислав Шувалов о росте числа заболевших коронавирусом в Саратове: Пообщались граждане между собой неделю назад
Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в регионе
- Сейчас рост заболеваемости — это результат недельной давности по общению между собой. Самоизоляция у граждан остается слишком низкой.
Станислав Шувалов прокомментировал состояние тех пациентов, что госпитализированы в стационары.
— Двое на ИВЛ, десять человек на кислородной поддержке, остальные либо в удовлетворительном состоянии, либо близко к этому.
При этом те десять человек, которые госпитализированы в Саратове с тяжелой пневмонией, не все заражены коронавирусом. Он подтвердился только у двоих из них.
География распространения коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU