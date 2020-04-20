2020-04-20T12:54:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на полдень 20 апреля, 2020: еще двое выписаны, 28 заразились

В стационарах находятся 89 человек, 30 лечатся на дому
Поделиться:
Брифинг в минздраве 20 апреляБрифинг в минздраве 20 апреля
Изменить размер текста:

На постоянном брифинге в Минздраве Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса и выздоровевших.

Всего, как уже известно, 28 вновь выявленных людей с коронавирусом по области, теперь заболевших 142 человека. Из них 77 мужчин и 65 женщин.

Как сообщил первый замминистра Станислав Шувалов, уровень заболеваемости в Саратовской области вырос до 5,8 на тысячу населения.

Среди заразившихся в общем числе пятеро детей.

От 18 до 44 лет — 41 случай,

от 44 до 59 лет — 57 случаев,

старше 60 лет — 39 случаев.

Сегодня выписаны еще два человека, общее число выздоровевших — 19.

Число умерших не изменилось — четверо.

Из находящихся сегодня на лечении 30 проходят его дома, 89 пациентов — в стационарах.

География распространения коронавируса

География распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководство Роспотребнадзора о сроках прохождения пика заболеваемости коронавирусом в Саратове: Сами бы хотели знать
Мужчины с пистолетом ограбили хозяина комнаты в общежитии на Крымской
Станислав Шувалов о росте числа заболевших коронавирусом в Саратове: Пообщались граждане между собой неделю назад
Володин о помощи обманутым дольщикам: До конца доведем взятое на себя
Коронавирус в Саратове, последние новости на полдень 20 апреля, 2020: еще двое выписаны, 28 заразились
Росстат назвал регионы, где молодые учителя получают высокие зарплаты
Режим самоизоляции: в Энгельсе закрыт фотосалон за незаконную работу
За неделю в Саратовской области родились Евангелия и Феликс
Полиция о пропускном режиме в Саратове: гражданам придется объяснять, куда и зачем они идут
В Саратовской области снижается смертность и растет продолжительность жизни
За первый квартал ООО «КВС» закрыло 900 колодцев
Жители многоэтажки в Энгельсе пожаловались в прокуратуру на УК из-за текущей крыши
Самоизоляция в Саратове: троих мужчин поймали в баре в центре города
Предрейсовые медицинские осмотры локомотивных бригад ПривЖД проводятся в особом режиме
В балаковской Малой Быковке дотла сгорели сарай и дом
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 20 апреля: федеральный оперштаб подтвердил данные о 28 заболевших
В Ртищеве утром воскресенья сгорела аптека
Введен пропускной режим в Саратове: куда нельзя ходить
Саратовский завод будет выпускать очиститель воздуха «Вирус киллер»
Двум районам Саратова в понедельник отключили воду
Саратовская область стала одним из лидеров по убыли населения за три года
Регоператор: более 1,5 тыс. человек обеспечивают бесперебойное оказание коммунальной услуги
В Петровском районе подростки поцарапали чужую машину по просьбе знакомого
Коронавирус в Саратове, новости на 20 апреля 2020: инфекцию нашли у еще 28 человек