Коронавирус в Саратове, последние новости на полдень 20 апреля, 2020: еще двое выписаны, 28 заразились

20 Апр 2020 2020-04-20T12:54:10+03:00

В стационарах находятся 89 человек, 30 лечатся на дому

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На постоянном брифинге в Минздраве Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса и выздоровевших.

Всего, как уже известно, 28 вновь выявленных людей с коронавирусом по области, теперь заболевших 142 человека. Из них 77 мужчин и 65 женщин.

Как сообщил первый замминистра Станислав Шувалов, уровень заболеваемости в Саратовской области вырос до 5,8 на тысячу населения.

Среди заразившихся в общем числе пятеро детей.

От 18 до 44 лет — 41 случай,

от 44 до 59 лет — 57 случаев,

старше 60 лет — 39 случаев.

Сегодня выписаны еще два человека, общее число выздоровевших — 19.

Число умерших не изменилось — четверо.

Из находящихся сегодня на лечении 30 проходят его дома, 89 пациентов — в стационарах.

География распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU