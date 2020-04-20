Коронавирус в Саратове, последние новости на полдень 20 апреля, 2020: еще двое выписаны, 28 заразились
На постоянном брифинге в Минздраве Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса и выздоровевших.
Всего, как уже известно, 28 вновь выявленных людей с коронавирусом по области, теперь заболевших 142 человека. Из них 77 мужчин и 65 женщин.
Как сообщил первый замминистра Станислав Шувалов, уровень заболеваемости в Саратовской области вырос до 5,8 на тысячу населения.
Среди заразившихся в общем числе пятеро детей.
От 18 до 44 лет — 41 случай,
от 44 до 59 лет — 57 случаев,
старше 60 лет — 39 случаев.
Сегодня выписаны еще два человека, общее число выздоровевших — 19.
Число умерших не изменилось — четверо.
Из находящихся сегодня на лечении 30 проходят его дома, 89 пациентов — в стационарах.
География распространения коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU