2020-04-20T12:06:47+03:00
Экономика

Росстат назвал регионы, где молодые учителя получают высокие зарплаты

В Москве средние выплаты педагогов в возрасте 20–24 года держится на отметке 35,9 тыс. рублей
Ольга Симонова
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Названы регионы России, где молодые учителя получают самую высокую зарплатуНазваны регионы России, где молодые учителя получают самую высокую зарплатуФото: REUTERS
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Росстат назвал регионы, где молодые учителя получают наиболее высокие зарплаты.

Как сообщает «Комсомольская правда», в среднем в 2019 году люди 22–24 лет в этой профессии получали 27,3 тыс. рублей.

Так, на первом месте по зарплате молодых учителей Сахалинская область — 70,1 тыс. рублей, на втором — Ненецкий АО (54,5 тыс. рублей), на третьем — Чукотский АО (46,3 тыс. рублей), далее следуют Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ — 46,2 и 43,7 тыс. рублей, соответственно.

Меньше всего начинающим педагогам платят в Калмыкии — 11,3 тыс. рублей. Чуть больше в Смоленской области — 13,5 тыс. рублей, далее следует Адыгея с 13,8 тыс. рублей, а также Карачаево-Черкесия с 16 тыс. рублей и Республика Марий Эл с 16,7 тыс. рублей.

В Москве средняя зарплата молодого учителя от 20 до 24 лет держится на отметке 35,9 тыс. рублей.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков отмечает, что в последние годы ситуация с выплатами улучшается, уровень зарплат постепенно растет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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