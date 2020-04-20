Режим самоизоляции: в Энгельсе закрыт фотосалон за незаконную работу

20 Апр 2020 2020-04-20T11:49:00+03:00

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В Энгельсском районе Саратовской области по решению суда был закрыт фотосалон.

Как сообщили «КП-Саратов» в службе судебных приставов, деятельность индивидуального предпринимателя приостановлена на 14 суток.

Причина — нарушение запрета на работу в период ограничительных мероприятий.

В пресс-службе УФССП пояснили, что владелец салона нарушил ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Он оказывал услуги фотосъемки.

Приставы опечатали салон. Предпринимателю вручено предупреждение об ответственности.

Напомним, сегодня в Саратовской области введен пропускной режим. Многим предприятиям предписано остановить работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU