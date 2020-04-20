Режим самоизоляции: в Энгельсе закрыт фотосалон за незаконную работу
В Энгельсском районе Саратовской области по решению суда был закрыт фотосалон.
Как сообщили «КП-Саратов» в службе судебных приставов, деятельность индивидуального предпринимателя приостановлена на 14 суток.
Причина — нарушение запрета на работу в период ограничительных мероприятий.
В пресс-службе УФССП пояснили, что владелец салона нарушил ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Он оказывал услуги фотосъемки.
Приставы опечатали салон. Предпринимателю вручено предупреждение об ответственности.
Напомним, сегодня в Саратовской области введен пропускной режим. Многим предприятиям предписано остановить работу.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU