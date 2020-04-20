За неделю в Саратовской области родились Евангелия и Феликс
На прошедшей неделе в крупных городах Саратовской области родилось 238 малышей. Об этом сообщает Управление по делам ЗАГС правительства региона в своем Instagram.
Больше всего детей появилось на свет в Ленинском районе Саратова — 64, а в Балакове зарегистрировали две пары двойняшек.
Также родители продолжают называть младенцев редкими именами. В список на этой неделе вошли: Глафира, Феликс, Евангелия, Ростислав, Аделина и Демид.
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ИСТОЧНИК KP.RU