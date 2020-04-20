Полиция о пропускном режиме в Саратове: гражданам придется объяснять, куда и зачем они идут

20 Апр 2020 2020-04-20T12:11:28+03:00

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Как на практике организована работа полиции в Саратове в условиях пропускного режима для населения «КП-Саратов» пояснили в ГУ МВД по Саратовской области.

Напомним, с 20 апреля постановлением правительства области введен пропускной режим в Саратове и на территории всего региона. Что можно и что нельзя в этот период — пояснили ранее.

Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Саратовской области капитан внутренней службы Захарова Анастасия рассказала корреспонденту «Комсомолки», когда начнут составлять протоколы и имеют ли право сотрудники полиции штрафовать прохожих.

- Пропускная система касается всех, и пешеходов, в первую очередь. Наши сотрудники ориентированы на то, чтобы гражданам еще раз разъяснять, что действует пропускной режим и выносить предупреждения. В первый день главное — ориентировать граждан, чтобы они находились дома. При этом, если ситуация будет развиваться такими же путями, безусловно, будем применять уже штрафные санкции, — пояснила Захарова.

Как будут штрафовать за нахождение на улице без пропуска?

- Полиция составит протокол, штрафы за нарушение пропускного режима назначают не наши сотрудники, штрафы и их размер назначает суд.

Гражданин, выходя на улицу должен иметь при себе удостоверение личности, желательно паспорт. Когда к нему обращаются сотрудники полиции, он должен пояснить, почему он находится здесь, на улице, в конкретный момент времени. Самый главный вопрос сейчас возникает — можно ли ездить на дачу? Безусловно, на дачу ездить можно. Однако если человек прогуливается по улице, а подошедшим полицейским говорит — я еду на дачу, но при этом рядом ни автобусной остановки, никакого иного для него транспорта, это будет не совсем корректно. Вышел ли в магазин — нужно при необходимости объяснить это, почему именно здесь оказался, свое нахождение на улице, — рассказала Анастасия Захарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU