В Саратовской области снижается смертность и растет продолжительность жизни

20 Апр 2020 2020-04-20T12:09:14+03:00

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Министерство здравоохранения области прокомментировало демографическую ситуацию в регионе за 2 месяца 2020 г.

По словам специалистов, на расчет демографических показателей оказывает влияние численность населения. На 1 января 2020 года в Саратовской области она составила 2 421,9 тыс. человек.

По данным Саратовстата, за два месяца 2020 года в регионе родилось 2 962 ребенка, что на 10,7% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Объективные факторы снижения рождаемости: уменьшение числа женщин активного репродуктивного возраста, на которых приходится более половины рождений; изменение возрастной модели рождаемости, увеличение доли семей с откладыванием рождения первого ребёнка на более поздний срок.

В то же время в регионе снижается смертность. Ее коэффициент составил 14,7 на 1 000 населения, что на 2% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. Данный показатель обусловлен увеличением ожидаемой продолжительности жизни и изменившейся возрастной структурой населения (старением).

На территории области отмечена многолетняя тенденция увеличения численности населения старше трудоспособного возраста, что может также сказываться на демографических показателях.

В то же время в ведомстве рассказали о снижении смертности по ряду заболеваний. В том числе от болезней системы кровообращения на 8,7%, от новообразований — на 6,4%, от инфекционных и паразитарных болезней — на 0,8%, от болезней органов дыхания — на 6,5% и от болезней органов пищеварения — на 4,2%.

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ИСТОЧНИК KP.RU