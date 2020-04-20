Самоизоляция в Саратове: троих мужчин поймали в баре в центре города

20 Апр 2020 2020-04-20T11:13:06+03:00

Еще двоих задержали на проспекте и площади Кирова

Изменить размер текста: A A

Фрунзенский райсуд приговорил к административным наказаниям нескольких саратовцев, нарушивших режим самоизоляции в период распространения коронавируса.

Так, троих мужчин в 01:55 18 апреля поймали в «Айс-баре» на улице Яблочкова. Им выписали предупреждения.

Также в 11:50 задержали саратовца на площади Кирова. Мужчина шел по аллее напротив дома №8.

В 12:20 в пятницу у дома №32 на проспекте Кирова остановили гражданина. Он находился от дома на расстоянии более 100 метров, тем самым нарушил правила поведения в условиях режима повышенной готовности.

Всем пойманным суд выписал предупреждения.

Напомним, какие штрафы грозят саратовцам за несоблюдение режима самоизоляции. Граждане отдадут от 1 до 30 тыс. рублей, должностные лица от 10 до 50 тыс. рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU