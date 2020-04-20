В балаковской Малой Быковке дотла сгорели сарай и дом

20 Апр 2020 2020-04-20T10:48:04+03:00

К пожару привело неосторожное обращение с огнем

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В селе Малая Быковка Балаковского района дотла сгорели частный деревянный дом и сарай.

- Сигнал о пожаре поступил в 02:02. Площадь составила 30 кв. м. На тушение выезжали две машины и восемь человек личного состава, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС Саратовской области.

По предварительной информации, к пожару привело неосторожное обращение с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU