2020-04-20T10:48:04+03:00
Происшествия

В балаковской Малой Быковке дотла сгорели сарай и дом

К пожару привело неосторожное обращение с огнем
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В селе Малая Быковка Балаковского района дотла сгорели частный деревянный дом и сарай.

- Сигнал о пожаре поступил в 02:02. Площадь составила 30 кв. м. На тушение выезжали две машины и восемь человек личного состава, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС Саратовской области.

По предварительной информации, к пожару привело неосторожное обращение с огнем.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководство Роспотребнадзора о сроках прохождения пика заболеваемости коронавирусом в Саратове: Сами бы хотели знать
Мужчины с пистолетом ограбили хозяина комнаты в общежитии на Крымской
Станислав Шувалов о росте числа заболевших коронавирусом в Саратове: Пообщались граждане между собой неделю назад
Володин о помощи обманутым дольщикам: До конца доведем взятое на себя
Коронавирус в Саратове, последние новости на полдень 20 апреля, 2020: еще двое выписаны, 28 заразились
Росстат назвал регионы, где молодые учителя получают высокие зарплаты
Режим самоизоляции: в Энгельсе закрыт фотосалон за незаконную работу
За неделю в Саратовской области родились Евангелия и Феликс
Полиция о пропускном режиме в Саратове: гражданам придется объяснять, куда и зачем они идут
В Саратовской области снижается смертность и растет продолжительность жизни
За первый квартал ООО «КВС» закрыло 900 колодцев
Жители многоэтажки в Энгельсе пожаловались в прокуратуру на УК из-за текущей крыши
Самоизоляция в Саратове: троих мужчин поймали в баре в центре города
Предрейсовые медицинские осмотры локомотивных бригад ПривЖД проводятся в особом режиме
В балаковской Малой Быковке дотла сгорели сарай и дом
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 20 апреля: федеральный оперштаб подтвердил данные о 28 заболевших
В Ртищеве утром воскресенья сгорела аптека
Введен пропускной режим в Саратове: куда нельзя ходить
Саратовский завод будет выпускать очиститель воздуха «Вирус киллер»
Двум районам Саратова в понедельник отключили воду
Саратовская область стала одним из лидеров по убыли населения за три года
Регоператор: более 1,5 тыс. человек обеспечивают бесперебойное оказание коммунальной услуги
В Петровском районе подростки поцарапали чужую машину по просьбе знакомого
Коронавирус в Саратове, новости на 20 апреля 2020: инфекцию нашли у еще 28 человек