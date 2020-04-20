Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 20 апреля: федеральный оперштаб подтвердил данные о 28 заболевших

20 Апр 2020 2020-04-20T10:52:02+03:00

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Оперативный штаб по России подтвердил информацию о числе заразившихся коронавирусом в Саратовской области.

Как ранее сообщала «КП-Саратов» со ссылкой на данные областного оперштаба, за сутки диагноз подтвержден у 28 человек. Итого — 142 случая за месяц.

Большая часть заразившихся — жители Саратова и Ершовского района — по семь человек. Шесть случаев в Балтайском районе, по три — в Балаковском и Балашовском. В Озинском и Романовском — по одному.

До сих пор известно о четырех смертях больных коронавирусом, но от других серьезных заболеваний. Также 17 человек уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU