В Ртищеве утром воскресенья сгорела аптека
В Ртищеве Саратовской области вчера утром, 19 апреля, случился пожар в аптеке.
- Сигнал о возгорании на первом этаже двухэтажного здания на улице Железнодорожная поступил в 06:42, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
На место выехали три единицы техники и восемь человек. Площадь пожара составила 30 кв. м.
Предварительной причиной названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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ИСТОЧНИК KP.RU