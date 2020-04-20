В Ртищеве утром воскресенья сгорела аптека

20 Апр 2020 2020-04-20T10:37:12+03:00

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В Ртищеве Саратовской области вчера утром, 19 апреля, случился пожар в аптеке.

- Сигнал о возгорании на первом этаже двухэтажного здания на улице Железнодорожная поступил в 06:42, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

На место выехали три единицы техники и восемь человек. Площадь пожара составила 30 кв. м.

Предварительной причиной названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU