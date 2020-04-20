2020-04-20T10:28:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Введен пропускной режим в Саратове: куда нельзя ходить

Саратовцев могут оштрафовать за прогулку или посещение кладбища
Екатерина Семенова
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Прогулки в парках теперь под запретомПрогулки в парках теперь под запретомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Саратове и Саратовской области введен пропускной режим.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», он вступил в действие с 20 апреля. Ранее его введение несколько раз откладывалось, но региональные власти все же приняли такое решение в связи с низким уровнем самоизоляции граждан.

Что же обозначает введение пропускного режима на практике.

Все граждане, которые вынуждены ходить на работу, обязаны иметь при себе специальный пропуск. Его выдавали в местных администрациях или профильных министерствах с начала апреля. Пропуск дает право на путь до места работы и обратно.

Гражданам запрещено посещать места массового скопления людей. К ним относятся: фитнес-центры, бассейны, театры, кино, музеи, концерты, спортивные состязания. Особо отмечается, что закрыты для свободного посещения кладбища — туда можно ходить только для участия в похоронах. А также закрыты религиозные сооружения всех конфессий.

Несмотря на то, что торговые центры открыты, там работают только магазины с товарами первой необходимости, аптеки, салоны связи и т. д.

Закрыты: предприятия общепита (исключение — доставка заказов), салоны красоты и СПА, солярии, стоматологические клиники (ряд из них оказывает экстренную помощь при острой боли).

Кроме того, гражданам запрещено посещать парки, скверы и другие места массового отдыха на природе.

Помимо этого прописано правило социальной дистанции — не ближе 1,5 метров друг от друга. Это касается, например, магазинов, продовольственных рынков, транспорта. Исключение — такси.

В целом, выходить из квартиры можно лишь по нескольким уважительным причинам: поход в ближайший магазин за продуктами или непродовольственными товарами первой необходимости, обращение в медучреждение при угрозе жизни и здоровья, выгул собак на расстоянии не более 100 метров от дома.

Для нарушителей режима самоизоляции установлены ряд наказаний. От предупреждения до штрафа. Причем для граждан суммы колеблются от тысячи до 30 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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