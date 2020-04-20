Двум районам Саратова в понедельник отключили воду

20 Апр 2020 2020-04-20T10:04:51+03:00

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В Саратове сегодня, 20 апреля, отключили воду в двух районах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», нет воды на проспекте 50 лет Октября, 1, 3, 7, 9, Украинской улице, 1 и 2-м Украинском проездах, Тракторной, 43, 45, Дачной улице от Украинской до 2-го Украинского проезда, 1 и 2-м Украинских проездах, Волгоградской, 4, 6.

Также вода не подается на улицу Шелковичная. В список попали дома №№164, 166, 168, 170.

Отключения связаны с работами специалистов компании и закончатся ориентировочно в 20:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU