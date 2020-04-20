Саратовская область стала одним из лидеров по убыли населения за три года

20 Апр 2020 2020-04-20T09:55:53+03:00

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Согласно данным Росстата за 2017–2019 годы, в России наблюдается сложная демографическая ситуация — естественная убыль населения не компенсировалась миграционным притоком.

Эксперты РИА Новости проанализировали эту статистику и пришли к выводу, что население страны снизилось на 0,04%. В 26 регионах страны число жителей выросло, а в 59 — сократилось.

Снижение наблюдается больше всего в Магаданской области (-3,7%), Еврейской автономной области (-3,6%), Коми (-3,5%).

Отмечается, что особо сложная ситуация сложилась в Саратовской области. Естественная убыль населения составила 34,9 тыс. человек, миграционный отток — 22,2 тыс. граждан.

Прирост населения наблюдается у Республики Ингушетии (+5,5%), Севастополя (+4,8%), Ленинградской области (+4,7%), Чеченской Республики (+4,5%), Тюменской области (+4%), Московской области (+3,6%).

Чеченская Республика (рост на 4,5%), Тюменская область (рост на 4%) и Московская область (рост на 3,6%).

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ИСТОЧНИК KP.RU