В Петровском районе подростки поцарапали чужую машину по просьбе знакомого

20 Апр 2020 2020-04-20T09:26:48+03:00

Полиция возбудила дело только после вмешательства прокуратуры

Изменить размер текста: A A

В Петровском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело о повреждении автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, также проводится проверка о бездействии сотрудников полиции.

По версии следствия, двое подростков поцарапали машину местного жителя. Причем сделали они это якобы по просьбе своего знакомого, который конфликтовал с владельцем машины. Сумма ущерба составила 75 тыс. рублей.

При этом, несмотря на признаки преступления, полиция неоднократно отказывала в возбуждении уголовного дела. Оно было открыто только после вмешательства прокуратуры.

Ведется расследование.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU