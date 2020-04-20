В Петровском районе подростки поцарапали чужую машину по просьбе знакомого
В Петровском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело о повреждении автомобиля.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, также проводится проверка о бездействии сотрудников полиции.
По версии следствия, двое подростков поцарапали машину местного жителя. Причем сделали они это якобы по просьбе своего знакомого, который конфликтовал с владельцем машины. Сумма ущерба составила 75 тыс. рублей.
При этом, несмотря на признаки преступления, полиция неоднократно отказывала в возбуждении уголовного дела. Оно было открыто только после вмешательства прокуратуры.
Ведется расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU