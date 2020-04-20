2020-04-20T09:08:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, новости на 20 апреля 2020: инфекцию нашли у еще 28 человек

Количество зараженных в Саратовской области составило 142 человека
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области сегодня утром, 20 апреля, стало известно о еще 28 новых случаях заражения коронавируса. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Таким образом, количество зараженных составило 142 человека.

Новые заболевшие выявлены в Ершовском районе и Саратове — по семь человек, шестеро — в Балтайском районе, в Балаковском и Балашовском — по трое зараженных, а в Озинском и Романовском районах — по одному.

Подавляющее большинство пациентов — 20 человек — из числа выявленных больных с внебольничной пневмонией, семеро — контактные и один прибыл из Москвы с признаками ОРВИ.

Среди заболевших двое детей до 14 лет, 16 человек в возрасте 46–62 года, трое пациентов от 19 до 29 лет, двое — 36–45 лет и старше 80 лет — пять человек. Никого из них нет в тяжелом состоянии, всех наблюдают врачи.

География распространения коронавируса

География распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За первый квартал КВС закрыто 900 колодцев
Жители многоэтажки в Энгельсе пожаловались в прокуратуру на УК из-за текущей крыши
Самоизоляция в Саратове: троих мужчин поймали в баре в центре города
Предрейсовые медицинские осмотры локомотивных бригад ПривЖД проводятся в особом режиме
В балаковской Малой Быковке дотла сгорели сарай и дом
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 20 апреля: федеральный оперштаб подтвердил данные о 28 заболевших
В Ртищеве утром воскресенья сгорела аптека
Введен пропускной режим в Саратове: куда нельзя ходить
Саратовский завод будет выпускать очиститель воздуха «Вирус киллер»
Двум районам Саратова в понедельник отключили воду
Саратовская область стала одним из лидеров по убыли населения за три года
Регоператор: более 1,5 тыс. человек обеспечивают бесперебойное оказание коммунальной услуги
В Петровском районе подростки поцарапали чужую машину по просьбе знакомого
Коронавирус в Саратове, новости на 20 апреля 2020: инфекцию нашли у еще 28 человек