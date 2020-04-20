Коронавирус в Саратове, новости на 20 апреля 2020: инфекцию нашли у еще 28 человек

20 Апр 2020 2020-04-20T09:08:12+03:00

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В Саратовской области сегодня утром, 20 апреля, стало известно о еще 28 новых случаях заражения коронавируса. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Таким образом, количество зараженных составило 142 человека.

Новые заболевшие выявлены в Ершовском районе и Саратове — по семь человек, шестеро — в Балтайском районе, в Балаковском и Балашовском — по трое зараженных, а в Озинском и Романовском районах — по одному.

Подавляющее большинство пациентов — 20 человек — из числа выявленных больных с внебольничной пневмонией, семеро — контактные и один прибыл из Москвы с признаками ОРВИ.

Среди заболевших двое детей до 14 лет, 16 человек в возрасте 46–62 года, трое пациентов от 19 до 29 лет, двое — 36–45 лет и старше 80 лет — пять человек. Никого из них нет в тяжелом состоянии, всех наблюдают врачи.

География распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU